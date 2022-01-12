Решение об аннулировании визы Джоковича в среду, скорее всего, отложат

Министр иммиграции Австралии, скорее всего, не примет решение об аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича в среду, сообщает The Age.

По информации источника, юристы Джоковича подали дополнительные документы, которые могут повлиять на возможное аннулирование визы теннисиста.

«Естественно, это повлияет на сроки принятия решения», — заявил представитель министра иммиграции Австралии Алекс Хоук.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.

34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Девятикратный и действующий чемпион Australian Open должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.