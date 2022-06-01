Надаль вырвал победу у Джоковича на «Ролан Гаррос»

Читать «СЭ» в

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал турнира «Ролан Гаррос». В упорной борьбе он переиграл серба Новака Джоковича — 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

Следующим соперником Надаля будет немец Александр Зверев.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4)