Надаль вырвал победу у Джоковича на «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал турнира «Ролан Гаррос». В упорной борьбе он переиграл серба Новака Джоковича — 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).
Следующим соперником Надаля будет немец Александр Зверев.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4)
Новости