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31 мая, 23:42

Карлос Алькарас: «Я не так уж далек от полуфинала да и победы на «Шлеме»

Иван Шитик
Корреспондент
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Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Александра Зверева.

«Я бы сказал, что в конце матча играл лучше, и покидаю турнир с высоко поднятой головой. Я боролся до последнего мяча, до последней секунды и горжусь этим.

Из этого матча я извлеку урок. Нужно сделать выводы и на следующем «Шлеме», в следующих матчах сыграть лучше. Я бы сказал, что я не так уж далек от полуфинала да и победы на «Шлеме». Такие матчи нужно использовать для того, чтобы стать лучше. Я верю, что в следующий раз смогу выйти в полуфинал и, может, победить", — цитирует Алькараса Tennis Channel.

Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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