«Ролан Гаррос»-2022, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Джокович — Надаль и другие
Джокович и Надаль сыграют в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Во вторник, 31 мая, в Париже пройдут два матча 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос».
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания) — 16.00 мск
Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 21.45
В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.
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