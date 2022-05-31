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Сегодня, 08:45

«Ролан Гаррос»-2022, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Джокович — Надаль и другие

Джокович и Надаль сыграют в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Во вторник, 31 мая, в Париже пройдут два матча 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала

Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания) — 16.00 мск

Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 21.45

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.

Теннис
Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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