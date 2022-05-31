Джокович и Надаль сыграют в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Во вторник, 31 мая, в Париже пройдут два матча 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания) — 16.00 мск

Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 21.45

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.