Открытый чемпионат Австралии 2024: российские теннисисты в женском разряде

Australian Open 2024 пройдет с 14 по 28 января австралийском Мельбурне

Australian Open 2024 пройдет с 14 по 28 января Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Российские и белорусские игроки допущены до участия в Открытом чемпионате Австралии в нейтральном статусе.

Из представительниц России в этом году на турнире сыграют 15 теннисисток. Это Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Анна Калинская и Диана Шнайдер. Также через квалификацию пробились: Камилла Рахимова, Алина Корнеева, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова.

Действующей чемпионкой в женском разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале-2023 она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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