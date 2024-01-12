Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:15

Открытый чемпионат Австралии 2024: российские теннисисты в женском разряде

Australian Open 2024 пройдет с 14 по 28 января австралийском Мельбурне
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Касаткина.
Фото AFP

Australian Open 2024 пройдет с 14 по 28 января Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Российские и белорусские игроки допущены до участия в Открытом чемпионате Австралии в нейтральном статусе.

Из представительниц России в этом году на турнире сыграют 15 теннисисток. Это Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Анна Калинская и Диана Шнайдер. Также через квалификацию пробились: Камилла Рахимова, Алина Корнеева, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова.

Действующей чемпионкой в женском разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале-2023 она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
0
Читайте также
Состоялась жеребьевка на Australian Open-2024
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
ВВС США рассказали об итогах удара по йеменским хуситам
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Кардиолог перечислила симптомы возникновения тромбов
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Тренер Янчук рассказал о мотивации Джоковича на Australian Open
Янчук назвал первого сложного соперника Рублева на Australian Open
Россиянки Корнеева, Тимофеева и Захарова впервые в карьере вышли в основную сетку турнира «Большого шлема»
Тимофеева вышла в основную сетку Australian Open
Полина Кудерметова не смогла пробиться в основную сетку Australian Open
Захарова обыграла Вальтерт в финале квалификации Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Янчук рассказал о мотивации Джоковича на Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости