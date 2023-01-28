Арина Соболенко стала победительницей Australian Open-2023
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в финале Australian Open обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 29 минут.
На счету 5-й ракетки мира Соболенко 17 эйсов, 7 двойных ошибок, 3 реализованных брейк-пойнта из 13.
Рыбакина девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-поинта из 7. После этого турнира она станет 10-й ракеткой мира.
24-летняя Соболенко впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». С понедельника спортсменка вернется на вторую строчку рейтинга WTA. Также Соболенко выиграла 11-й матч подряд в текущем сезоне.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — 4:6, 6:3, 6:4