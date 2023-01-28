Арина Соболенко стала победительницей Australian Open-2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в финале Australian Open обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 29 минут.

На счету 5-й ракетки мира Соболенко 17 эйсов, 7 двойных ошибок, 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

Рыбакина девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-поинта из 7. После этого турнира она станет 10-й ракеткой мира.

24-летняя Соболенко впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». С понедельника спортсменка вернется на вторую строчку рейтинга WTA. Также Соболенко выиграла 11-й матч подряд в текущем сезоне.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема»

Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — 4:6, 6:3, 6:4