Тренер Янчук рассказал о мотивации Джоковича на Australian Open

Российский теннисный тренер Виктор Янчук поделился мнением о шансах серба Новака Джоковича на предстоящем первом турнире Большого шлема.

«Джоковича нельзя сбрасывать со счетов. Он хочет еще один турнир Большого шлема. Хотя бы один! Чтобы оторваться от других с рекордом. 24 — уже лучшее достижение, но 25 титулов все-таки надежнее», — цитирует Янчука «Газета.Ru» .