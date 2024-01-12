Открытый чемпионат Австралии 2024: призовой фонд турнира «Большого шлема»

Australian Open 2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». В этом году теннисисты разыграют рекордный призовой фонд, который составит 59,1 миллиона долларов (на 13 % больше, чем в 2023-м). Публикуем распределение призовых во всех разрядах.

Распределение призовых на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году

Одиночный разряд

1-й круг — $ 82 020

2-й круг — $ 123 040

3-й круг — $ 174 300

4-й круг — $ 256 330

1/4 финала — $ 410 130

1/2 финала — $ 676 700

Финал — $ 1 179 000

Титул — $ 2 153 000

Парный разряд

1-й круг — $ 24 600

2-й круг — $ 36 230

3-й круг — $ 51 270

1/4 финала — $ 87 490

1/2 финала — $ 155 500

Финал — $ 273 420

Титул — $ 498 990

Микст

1-й круг — $ 4 720

2-й круг — $ 9 740

1/4 финала — $ 18 110

1/2 финала — $ 34 180

Финал — $ 64 250

Титул — $ 112 780