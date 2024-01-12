Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:00

Открытый чемпионат Австралии 2024: призовой фонд турнира «Большого шлема»

Теннисисты разыграют на Australian Open-2024 призовой фонд в 59,1 миллиона долларов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Australian Open 2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». В этом году теннисисты разыграют рекордный призовой фонд, который составит 59,1 миллиона долларов (на 13 % больше, чем в 2023-м). Публикуем распределение призовых во всех разрядах.

Распределение призовых на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году

Одиночный разряд

1-й круг — $ 82 020

2-й круг — $ 123 040

3-й круг — $ 174 300

4-й круг — $ 256 330

1/4 финала — $ 410 130

1/2 финала — $ 676 700

Финал — $ 1 179 000

Титул — $ 2 153 000

Парный разряд

1-й круг — $ 24 600

2-й круг — $ 36 230

3-й круг — $ 51 270

1/4 финала — $ 87 490

1/2 финала — $ 155 500

Финал — $ 273 420

Титул — $ 498 990

Микст

1-й круг — $ 4 720

2-й круг — $ 9 740

1/4 финала — $ 18 110

1/2 финала — $ 34 180

Финал — $ 64 250

Титул — $ 112 780

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»
Теннис
Australian Open
0
Читайте также
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
На Урале СК проверит мать, которая вывела ребенка на мороз без обуви
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Открытый чемпионат Австралии 2024: кто пропустит турнир в этом сезоне
Открытый чемпионат Австралии 2024: российские теннисисты в женском разряде
Тренер Янчук рассказал о мотивации Джоковича на Australian Open
Янчук назвал первого сложного соперника Рублева на Australian Open
Россиянки Корнеева, Тимофеева и Захарова впервые в карьере вышли в основную сетку турнира «Большого шлема»
Тимофеева вышла в основную сетку Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открытый чемпионат Австралии 2024: российские теннисисты в женском разряде

Открытый чемпионат Австралии 2024: кто пропустит турнир в этом сезоне

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости