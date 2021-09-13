Отец Медведева рассказал о реакции на победу сына в финале US Open: «Опять чувствую аритмию»

Отец Даниила Медведева Сергей рассказал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, бравшему у него и мамы чемпиона Ольги большое интервью два года назад, какие эмоции испытал в момент победы сына на Открытом чемпионате США.

В ночь с 12 на 13 сентября в Нью-Йорке (США) 25-летний Медведев выиграл у серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4) в финале US Open.

«Спасибо за поздравления и поддержку! Вы помните и знаете, как это трудно — сделать из своего сына сына всей России, — сказал Сергей Медведев «СЭ». — Эти две недели был будто где-то далеко, как в командировке. Часы Apple много дней показывали мерцательную аритмию на ЭКГ.

Вчера вечером был удивительно спокоен. Матч не смотрел. Во время матча лежал с закрытыми глазами и считал про себя до 600. И так снова и снова, пока не вошла жена и не сказала: "Давай целоваться".

Ночь почти не спал. А сейчас утром опять чувствую аритмию.

Сегодня у меня в 13.30 кардиолог. Вот так приходят успех и победы к родителям чемпиона».

Медведев впервые в карьере одержал победу в турнире «Большого шлема».