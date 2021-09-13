Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Отец Медведева рассказал о реакции на победу сына в финале US Open: «Опять чувствую аритмию»

12:32
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
Теги:

Отец Даниила Медведева Сергей рассказал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, бравшему у него и мамы чемпиона Ольги большое интервью два года назад, какие эмоции испытал в момент победы сына на Открытом чемпионате США.

В ночь с 12 на 13 сентября в Нью-Йорке (США) 25-летний Медведев выиграл у серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4) в финале US Open.

«Спасибо за поздравления и поддержку! Вы помните и знаете, как это трудно — сделать из своего сына сына всей России, — сказал Сергей Медведев «СЭ». — Эти две недели был будто где-то далеко, как в командировке. Часы Apple много дней показывали мерцательную аритмию на ЭКГ.

Вчера вечером был удивительно спокоен. Матч не смотрел. Во время матча лежал с закрытыми глазами и считал про себя до 600. И так снова и снова, пока не вошла жена и не сказала: "Давай целоваться".

Ночь почти не спал. А сейчас утром опять чувствую аритмию.

Сегодня у меня в 13.30 кардиолог. Вот так приходят успех и победы к родителям чемпиона».

Медведев впервые в карьере одержал победу в турнире «Большого шлема».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора

Читайте также

Макгрегор напал на парня Меган Фокс. Гламурный рэпер чуть не получил по лицу
Кроссовки Канье Уэста продали на аукционе за рекордные $1,8 млн
Видео из самой страшной тюрьмы в мире в Афганистане
Медик рассказала, что могло привести к гибели отравившихся москвичек
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы