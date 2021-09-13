Журова назвала победу Медведева над Джоковичем реваншем за Олимпиаду

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

«Эмоции от такой новости только положительные. Поздравляю Даниила! Это важная победа. Раньше у нас делали акцент на женском теннисе, а сейчас мужской возвращается. Мы уже соскучились по ярким победам наших мужчин. Переломил Даниил момент какой-то. Это началось после Олимпиады, где он мог стать олимпийским чемпионом. Мы возлагали на него надежды. Это его реванш за Олимпиаду», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Медведев впервые в карьере победил в турнире «Большого шлема».

Ранее турнир «Большого шлема» выигрывали Марат Сафин (US Open-2000 и Australian Open-2005) и Евгений Кафельников (Roland Garros-1996 и AO-1999).