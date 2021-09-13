«Бавария» поздравила Медведева с победой в финале US Open и показала футболку с его фамилией

«Бавария» поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с победой над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4) в финале US Open.

Клуб опубликовал видео, в котором показал фирменную футболку с нанесенной на нее фамилией россиянина.

«Поздравляем с победой на US Open», — говорится в посте клуба в Twitter.

Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Это его четвертый титул в 2021 году.