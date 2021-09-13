«Бавария» поздравила Медведева с победой в финале US Open и показала футболку с его фамилией
12:33
«Бавария» поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с победой над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4) в финале US Open.
Клуб опубликовал видео, в котором показал фирменную футболку с нанесенной на нее фамилией россиянина.
«Поздравляем с победой на US Open», — говорится в посте клуба в Twitter.
Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Это его четвертый титул в 2021 году.
Читайте также
24
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю