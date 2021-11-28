Отец Джоковича рассказал, поедет ли его сын на Australian Open

Отец теннисиста Новака Джоковича Срджан Джокович ответил на вопрос о том, поедет ли его сын на Australian Open.

«Я считаю, что вакцинация — личное дело каждого, никто не имеет права лезть в чужую жизнь, это прописано в конституции.

Не знаю, расскажет ли он о своем статусе вакцинации, но я думаю, что нет. Я ничего не знаю и даже если бы знал, ничего бы вам не сказал. Он имеет право делать что хочет.

Было неприятно слышать заявления руководителей австралийских штатов, которые посмели указывать девятикратному чемпиону Australian Open. Новак хотел бы поехать, но после шантажа и в таких условиях, вероятно, не поедет. Во всяком случае, я бы не поехал. Но он мой сын и сам все решит», — приводит слова отца Джоковича b92.

20 ноября директор турнира Крейг Тили заявил, что невакцинированные игроки не будут допущены к участию в соревнованиях. Джокович не раскрывает свой статус вакцинации.

Australian Open должен пройти в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.