Директор Australian Open заявил, что более 85% теннисистов привились от коронавируса

Директор Australian Open Крейг Тили прокомментировал информацию о том, что непривитые игроки не смогут принять участие в турнире.

«Сейчас привиты более 85%. И в этом наша большая заслуга, потому что мы ввели обязательную вакцинацию. Мы считаем, что к январю будет 90-95% привитых, потому что иначе не получится сыграть».

Тайли также поделился мнением о нежелании первой ракетки мира Новака Джоковича делать прививку от коронавируса.

«Новак девять раз выигрывал Australian Open, я уверен, что он хочет добраться до 10-го. У него 20 «Больших шлемов», как у Рафы Надаля, который приедет, и Роджера Федерера. Один собирается превзойти другого, и я не думаю, что Новак захочет отдать этот титул кому-то еще. Он один из величайших игроков в истории. У него есть свое мнение по некоторым вопросам, кто-то его разделяет, а большинство — нет», — добавил он.

20 ноября Тили заявил, что невакцинированные игроки не будут допущены к участию в соревнованиях.

Australian Open должен пройти в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.