Джокович подал заявку на участие в Australian Open 2022 года
8 декабря, 10:21
Первая ракетка мира серб Новак Джокович подал заявку на участие в Открытом чемпионате Австралии 2022 года, сообщает пресс-служба турнира.
Отметим, для участия в турнире теннисисты должны быть дважды привиты. Статус Джоковича в этом вопросе пока неизвестен. Предполагается, что серб все еще не вакцинирован. Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open.
Из россиян в заявку вошли Даниил Медведев (2) и Андрей Рублев (5).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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