Джокович подал заявку на участие в Australian Open 2022 года

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подал заявку на участие в Открытом чемпионате Австралии 2022 года, сообщает пресс-служба турнира.

Отметим, для участия в турнире теннисисты должны быть дважды привиты. Статус Джоковича в этом вопросе пока неизвестен. Предполагается, что серб все еще не вакцинирован. Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open.

Из россиян в заявку вошли Даниил Медведев (2) и Андрей Рублев (5).