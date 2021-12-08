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Джокович подал заявку на участие в Australian Open 2022 года

8 декабря, 10:21
Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович. Фото Reuters
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович подал заявку на участие в Открытом чемпионате Австралии 2022 года, сообщает пресс-служба турнира.

Отметим, для участия в турнире теннисисты должны быть дважды привиты. Статус Джоковича в этом вопросе пока неизвестен. Предполагается, что серб все еще не вакцинирован. Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open.

Из россиян в заявку вошли Даниил Медведев (2) и Андрей Рублев (5).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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