«Новый король уже здесь». Реакция болельщиков на победу Медведева в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Он впервые победил в турнире «Большого шлема». Для Медведева это четвертый титул в 2021 году и 13-й титул ATP в карьере.

Болельщики радостно отреагировали на победу россиянина.

Аплодировал Дане, стоя на диване, раз десять. Наибольшее впечатление произвел третий сет после 4-0, когда трибуны начали оказывать большое давление. Медведев недавней давности мог с ним не справиться, но вчера была игра на первую ракетку мира. Браво!

И да, если это еще не новый король мужского тенниса, то новый король харда как минимум

Такое ощущение, что Джокович на матч так и не вышел. На корте вчера был один игрок

Vponomar75: «Смотрелось, что Даня все контролирует, каждый сет. Красавец».

Vadim_tv: «Он сделал нас счастливыми, не только жену».

Romchik_fcb_saribekyan: «Спасибо тебе за бессонную ночь!»

Cleanenergy: «Играл с огоньком, по-русски».

Dimanikolaregion70: «Лучший. Исторический день в мужском туре! К Новаку, как всегда, с уважением».

Новый король уже здесь. Ты теперь главный в теннисе!

Одна из самых главных побед в этом году!

Молодчина, Даня! С победой! Но как же хочется, чтобы это стало началом звездного пути, а не случайной кратковременной вспышкой. Здоровья тебе, русский богатырь, мудрости и удачи!