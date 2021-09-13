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«Новый король уже здесь». Реакция болельщиков на победу Медведева в финале US Open

11:58
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Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Он впервые победил в турнире «Большого шлема». Для Медведева это четвертый титул в 2021 году и 13-й титул ATP в карьере.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Болельщики радостно отреагировали на победу россиянина.

Yspesh4: «Аплодировал Дане, стоя на диване, раз десять. Наибольшее впечатление произвел третий сет после 4-0, когда трибуны начали оказывать большое давление. Медведев недавней давности мог с ним не справиться, но вчера была игра на первую ракетку мира. Браво!»

Rusfеd 2.0: «И да, если это еще не новый король мужского тенниса, то новый король харда как минимум».

AndreyV: «Такое ощущение, что Джокович на матч так и не вышел. На корте вчера был один игрок»

Vponomar75: «Смотрелось, что Даня все контролирует, каждый сет. Красавец».

Vadim_tv: «Он сделал нас счастливыми, не только жену».

Romchik_fcb_saribekyan: «Спасибо тебе за бессонную ночь!»

Cleanenergy: «Играл с огоньком, по-русски».

Dimanikolaregion70: «Лучший. Исторический день в мужском туре! К Новаку, как всегда, с уважением».

Dexterous: «Новый король уже здесь. Ты теперь главный в теннисе!»

Sergey Krug: «Одна из самых главных побед в этом году!»

Легкий ветер: «Молодчина, Даня! С победой! Но как же хочется, чтобы это стало началом звездного пути, а не случайной кратковременной вспышкой. Здоровья тебе, русский богатырь, мудрости и удачи!»

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Екатерина Савостина все материалы автора

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