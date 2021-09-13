Валуев поздравил Медведева с победой в финале US Open

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

Финальный матч Медведев — Джокович прошел в ночь с 12 на 13 сентября в Нью-Йорке (США).

«Медведев — красавчик! Могу только поздравить его с такой важной победой. Давно мы не выигрывали этот турнир», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее в турнирах «Большого шлема» побеждали Марат Сафин (US Open-2000 и Australian Open-2005) и Евгений Кафельников (Roland Garros-1996 и AO-1999).