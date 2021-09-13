Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Валуев поздравил Медведева с победой в финале US Open

11:57
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
Теги:

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

Финальный матч Медведев — Джокович прошел в ночь с 12 на 13 сентября в Нью-Йорке (США).

«Медведев — красавчик! Могу только поздравить его с такой важной победой. Давно мы не выигрывали этот турнир», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее в турнирах «Большого шлема» побеждали Марат Сафин (US Open-2000 и Australian Open-2005) и Евгений Кафельников (Roland Garros-1996 и AO-1999).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Читайте также

Медведев высказался о поведении болельщиков в финале US Open
Сын зарезал отца за гомосексуальные отношения
Грудинина в Саратове встретили криками «Позор!»
Видео: Бледанс показала как ей засовывают трубку по кишки
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы