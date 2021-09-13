Народный артист России Валерий Баринов поздравил теннисиста Даниила Медведева с его первым титулом «Большого шлема».

В ночь с 12 на 13 сентября в Нью-Йорке (США) 25-летний Медведев выиграл у серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4) в финале US Open.

«Очень верил в победу Дани. Было время, когда я встречался и с Джоковичем. Наверное, все хотели, чтобы он выиграл, но я болел за Даню. Позвонил его родителям, а они запрещают говорить о теннисе во время турнира, поэтому получилось только после. Написал им: «Из какого материала вы его сделали?» Он — гений. Меня потрясло то, как он играл. Весь стадион ревел против него на первом матчболе», — сказал Баринов «СЭ».

Баринов назвал исторической победу Медведева в финале US Open, а также поздравил спортсмена.

«Когда Даня рухнул, празднуя победу, вспомнил матч на Кубке Дэвиса в Нише, когда и познакомился с ним и Хачановым. Там его со второго сета просто выносили, пытались отпоить пивом, а он: «Я не пью». У меня нет слов. Все, что произошло, просто фантастика. Кроме того, что он осьминог, он еще и шахматист на теннисном корте. Это была игра не мальчика, но мужа. Он был выше всех: выше Джоковича, выше Нью-Йорка», — добавил Баринов.

Медведев впервые в карьере победил на турнире «Большого шлема».