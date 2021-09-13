Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале, который был обречен стать историческим

Открытый чемпионат США US Open. Мужчины, одиночный разряд. Финал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 6:4, 6:4

Да! Мы все видели это — то, чего долго ждали и недавно не могли себе представить. Даниил Медведев с третьей попытки взял титул на «Шлеме», покорил Открытый чемпионат США, где на протяжении последних сезонов был очень успешен, и стал первым российским победителем на «мэйджорах» со времен Марата Сафина в 2005-м.

Мы с вами давно не видели решающих матчей такой значимости на «Больших шлемах». С одной стороны сетки — выжигающий все и вся на последних «мэйджорах» Джокович. Оставшийся без олимпийского титула и вдвойне мотивированный собрать календарный «Шлем». Тем более, что с Медведевым он встречался в феврале в Австралии и легко победил в решающем матче Australian Open. С другой — набравший какую-то космическую форму Даниил, щелкающий в Нью-Йорке соперников как семечки.

Подтекстов перед финалом набралось множество — тут даже не два дна, как у фокусника в ящике, а какое-то многомерное пространство. Достаточно сказать, что в предматчевые интриги вплелась даже годовщина свадьбы Медведева, пришедшаяся на воскресенье. Но все это с началом игры стало просто оберткой, ярким фантиком, в которое завернута конфета — сорвали, выбросили и наслаждаемся главным.

Праздник подачи

С начала встречи прошло каких-то восемь минут, а Даниил уже повел с брейком! В первом же гейме он взял четыре мяча подряд со счета 40:15 на подаче Джоковича, причем серб за это время допустил сразу три невынужденных ошибки. Вслед за этим Медведев «засушил» Новака во втором гейме и повел 30:0 в третьем. Сразу же вспомнились слова экспертов о том, насколько важна на второй неделе «шлемов» физическая свежесть. Как и то, что у Медведева был более простой турнирный путь.

Но говорили и о том, что Джокович после трудных матчей играет только лучше. И серб тут же очень красиво и мощно ушел с двойного брейк-пойнта, оформив подряд два виннера, а затем и два эйса. Даниил на пару минут превратился из соперника в зрителя. Возможно, точно так же Медведев лет 10 назад смотрел, как Новак громит соперников в финалах «мэйджоров» — тогда тот, как и в текущем сезоне, выиграл три титула.

Daniil Medvedev is off to a strong start, up 3-1 on Djokovic. pic.twitter.com/xjb7fhCsSH — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Сейчас же и от Медведева зависело, превзойдет ли Ноле тот самый результат 2011 года. Быстро размявшись, соперники перешли к акциям устрашения. Они стали очень быстро забирать геймы, не оставляя особых шансов принимающему. Перед финалом много говорилось о важности подачи в игре Медведева. И действительно, тот не давал именитому оппоненту поднять головы, и очки на приеме — всего три за целый сет — были для Джоковича праздником. Хотя и тот не отставал. Длинных розыгрышей, похожих на тот, что серб и Саша Зверев растянули на 50 с лишним ударов, в первом сете не было и в помине.

В итоге Медведев вышел в 10-м гейме подавать на партию, и заколотил еще два эйса, один из которых на сетболе. А реализация при удачной первой подаче так и осталась у него стопроцентной.

Sealed with an ace and a fist pump ?



Daniil Medvedev leads Djokovic by a set in the #USOpen final. pic.twitter.com/bTCkOvD3gF — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Творец и ремесленник

Хотя глупо было бы надеяться, что Джокович на приеме в таком ключе проведет весь матч, а Медведев останется суперстабильным в «своих» геймах. Проблемы у него возникли уже на старте второй партии. Сначала Даниил допустил помарку, затем двойную ошибку, а следом уже загонял Джоковича, но не попал в пустой корт. За один гейм россиянин отдал столько же очков на подаче, сколько за весь первый сет. Но затем мы увидели совсем другого Медведева, который не готов ничего отдавать даже Джоковичу и даже при 0:40. Виннер, эйс, еще один, и все остаются при своих.

The greatest returner in history with a stab get ? pic.twitter.com/mWsKKJYwnz — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Новак часто и результативно ходил к сетке, выуживая очко за очком. Но вот в игре на задней линии предпочтительнее смотрелся Медведев. Именно так, железобетонной обороной с неожиданной контратакой, Даниил заработал свой шанс взять чужую подачу. Реализовать его, впрочем, не удалось — подача Джоковича ведь тоже не в Палате мер и весов хранится, она все еще при нем. Отбившись, первая ракетка мира отправился в очередной крестовый поход за Священным Граалем, то есть за первым в матче брейком. Медведев выиграл в четвертом гейме перестрелку на 27 ударов, сорвав овации арены. Но в то же самое время у него стала провисать подача.

Джокович имел два брейк-пойнта, но тут на стороне Даниила оказался даже диджей. Не вовремя включенная музыка позволила россиянину уйти со второй подачи в непростой момент, а потерявший психологический баланс соперник дважды подряд сорвал прием. Серб, видя крушение своих надежд, в ответ сокрушил ракетку с такой злостью, что сейсмологи вполне могли зафиксировать небольшое землетрясение в Нью-Йорке. И этот выброс энергии Новаку не помог, скорее, наоборот. Следующий гейм он начал с двойной ошибки, потом сделал еще две, причем в не самых сложных ситуациях. И позволил Медведеву выиграть гонку за первым брейком.

Теперь уже в зрителя переквалифицировался сам Джокович. Даниил стал доминировать на корте, забивая с задней линии сложнейшие и очень красивые мячи и доставая все в обороне. Отрезок дороги с односторонним движением оказался недолгим, но инициатива все равно прочно принадлежала россиянину.

Everything is coming up Medvedev. pic.twitter.com/gTNbhfJTpH — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Медведев играл легко, дерзко, на кураже. Он творил, а Джокович выживал и боролся. Даниил вышел подавать на второй сет — и устроил шоу, выиграв невероятный мяч после укоротки соперника, а затем поставив его в тупик нелогичным ударом-тычком в важнейший момент.

Переписать историю

В начале третьей партии телекамеры выхватили на трибунах пятикратную чемпионку «Шлемов» Марию Шарапову. Интересно, за кого она пришла поболеть — за Медведева или за Джоковича, с которым давно дружит? В любом случае, уровень тенниса в эти моменты был высочайшим. А Даниил продолжал писать историю почти идеальным слогом.

Он вновь доставал самые сложные мячи, подавлял оппонента морально — забрал брейк в начале третьей партии почти издевательски легко. И выстоял в третьем гейме, хотя что значит выстоял? На подаче-то был Джокович! Новак фрагментами выглядел привычным собой. Но это было похоже на свет взорвавшейся звезды — он еще есть, а самого солнца уже нет. И Даниил повел в партии 4:0, оказавшись в каких-то двух шагах от вершины.

Новак из предыдущих девяти финалов на «мэйджорах» проиграл только один — и тот Рафе Надалю на «Ролан Гаррос». Причем среди восьми победных были и очень трудные матчи. Но так тяжело, как сейчас, ему не было уже давно. Ведь чтобы оттолкнуться от дна, его нужно сначала нащупать, а Джокович продолжал погружаться в пучину. Помочь ему попытался сам Медведев — на матчболах он сделал две двойных ошибки, отдал один брейк обратно. Но тщетно, маятник истории уже качнулся в другую сторону.

Король умер, да здравствует король!