Джокович — Алькарасу: «Думал, что у меня с тобой будут проблемы на грунте и харде, но не на траве»

23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович выступил с речью после поражения в финале Уимблдона-2023.

В финале Джокович в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Это первая победа 20-летнего спортсмена на Уимблдоне и второй трофей «Большого шлема».

«Всем добрый день. Конечно, для меня он не добрый, но для Карлоса — точно. Хочу начать с похвалы Карлосу и его команде. Когда тебе нужно было подавать на титул, ты нашел мощные подачи и очень качественные удары. Ты заслуженно победил. Потрясающе. Потрясающе. Я думал, что у меня с тобой будут проблемы на грунте и, может быть, харде, но не на траве (смеется). Теперь все изменилось. Ты потрясающе адаптировался к покрытию.

Что касается меня, всегда неприятно проигрывать такие матчи. Но когда эмоции устаканятся, я все равно буду очень доволен. В последние годы я выиграл здесь много упорных и напряженных матчей — например, у Роджера в 2019-м, когда у него были матчболы. Может, я должен был проиграть некоторые матчи. Так что ничего страшного.

Завтра утром я, наверное, буду гордиться этим результатом. Пока что мне тяжело принять поражение, когда я был так близок к победе. Но мне выпало провести много потрясающих матчей. Сегодня я проиграл более сильному игроку, нужно его поздравить и двигаться дальше. Надеюсь, что стану сильнее», — сказал Джокович на церемонии награждения.

Также Новак обратился к своей семье. В этот момент он не сдержал слез.

«Приятно видеть, что мой сын все еще здесь, все еще улыбается. Я люблю вас, спасибо, что поддерживаете меня, и мы все можем крепко обняться и любить друг друга. Спасибо», — сказал Джокович.