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Пресс-служба «Реала»: «Поздравляем с блестящей победой на Уимблдоне, дорогой Карлос Алькарас»

Виктория Кравченко
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«Реал» поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне. В финале он обыграл серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

«Поздравляем с блестящей победой на Уимблдоне, дорогой Карлос Алькарас. Поздравляем с тем, что ты удерживаешь свою позицию в мировом рейтинге. Ты — гордость для испанского спорта и для всех болельщиков «Реала», — говорится в сообщении пресс-службы мадридского клуба.

Это первая победа 20-летнего спортсмена на Уимблдоне и второй трофей «Большого шлема».

Уимблдон
Карлос Алькарас
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