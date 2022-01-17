Australian Open: Потапова проиграла Джорджи, Кудерметова победила Лю. Расписание и результаты матчей 17 января

С 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия) проходит Australian Open-2022. Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису пройдут на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Australian Open является одним из четырех турниров «Большого шлема».

В первый день Australian Open Анастасия Потапова проиграла Камиле Джорджи, Вероника Кудерметова прошла Клэр Лю. Наоми Осака победила Камилу Осорио, Эшли Барти — Лесю Цуренко.

Расписание дня:

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Джорджи (Италия, 30) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:0

Армони Тан (Франция) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария, 22) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:3

Элина Свитолина (Украина, 15) — Фиона Ферро (Франция) — 6:1, 7:6 (7:4)

Аманда Анисимова (США) — Арианне Хартоно (Нидерланды, Q) — 2:6, 6:4, 6:3

Мария Саккари (Греция, 5) — Татьяна Мария (Германия) — 6:4, 7:6 (7:2)

Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:3, 1:6, 7:6 (10:5)

Сара Соррибес Тормо (Испания, 32) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:4, 6:1

Наоми Осака (Япония, 13) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) — 6:3, 6:3

Бернарда Пера (США) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:5, 6:3

Марта Костюк (Украина) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:1, 7:6 (7:2)

Тереза Мартинцова (Чехия) — Лорен Дэвис (США) — 7:5, 6:2

Мэдисон Бренгл (США) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:1, 0:6, 5:0 отказ Ястремской

Марина Заневская (Бельгия) — Кая Юван (Словения) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Кристина Букша (Испания, Q) — 6:3, 6:4

Нурия Парризас-Диас (Испания) — Ирина Мария Бара (Румыния, 9) — 6:3, 6:1

Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:3, 6:1

Лючия Бронцетти (Италия, Q) — Варвара Грачева (Россия) — 3:6, 6:2, 6:3

Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Клер Лю (США) — 6:4, 6:4

Мартина Тревизан (Италия, Q) — Нао Хибино (Япония, LL) — 6:2, 6:3

Джессика Пегула (США, 21) — Ангелина Калинина (Украина) — 4:6, 7:6, 7:5

Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Андреа Петкович (Германия) — 6:2, 6:0

Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:1, 6:3

Ван Сиюй (Китай, WC) — Виктория Кузьмова (Словакия, Q) — 7:5, 6:3

Элисон Риске (США) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 6:2

Елена Остапенко (Латвия, 26) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:1

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 6:3

Мэдисон Кис (США) — София Кенин (США, 11) — 7:6 (7:2), 7:5

Жаклин Кристьян (Румыния) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:5, 6:4

Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне