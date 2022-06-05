Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:31

Надаль победил Рууда и в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 30 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

Экс-первая ракетка мира, пятый номер рейтинга ATP Надаль один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16.

У восьмого номера рейтинга ATP Рууда — ни одного эйса, одна двойная и два реализованных рейтинга из трех.

36-летний Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Это 22-я победа испанца на турнирах «Большого шлема» в карьере, рекорд среди мужчин по этому показателю.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:3, 6:3, 6:0

Теннис
Roland Garros
Рафаэль Надаль
4
71
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Материалы сюжета: Финал Надаль — Рууд: все о главном матче Roland Garros 2022
Надаль обновил еще один рекорд Открытой эры тенниса
Рафаэль Надаль стал самым возрастным чемпионом «Ролан Гаррос» в истории
Рафаэль Надаль выиграл 22-й турнир «Большого шлема» и в 14-й раз победил на «Ролан Гаррос»
Надаль — Рууд: финал «Ролан Гаррос», где смотреть прямую трансляцию матча
Тренер Рууда Клар считает, что норвежец стал более совершенным игроком на турнире «Ролан Гаррос»
Тренер Надаля Мойя назвал Рууда одним из лучших теннисистов на грунте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль — Рууд: финал «Ролан Гаррос», где смотреть прямую трансляцию матча

Рафаэль Надаль выиграл 22-й турнир «Большого шлема» и в 14-й раз победил на «Ролан Гаррос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости