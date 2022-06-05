Надаль победил Рууда и в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 30 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

Экс-первая ракетка мира, пятый номер рейтинга ATP Надаль один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16.

У восьмого номера рейтинга ATP Рууда — ни одного эйса, одна двойная и два реализованных рейтинга из трех.

36-летний Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Это 22-я победа испанца на турнирах «Большого шлема» в карьере, рекорд среди мужчин по этому показателю.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:3, 6:3, 6:0