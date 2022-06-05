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Сегодня, 14:45

Надаль — Рууд: финал «Ролан Гаррос», где смотреть прямую трансляцию матча

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

В воскресенье, 5 июня, в Париже (Франция) состоится финал теннисного турнира «Ролан Гаррос», в котором испанец Рафаэль Надаль сыграет против норвежца Каспера Рууда.

Начало финальной игры — в 16.00 по московскому времени.

На стадии полуфинала Надаль победил Александра Зверева. Немец не смог завершить матч из-за травмы (7:6, 6:6, отказ). А Рууд был сильнее хорвата Марина Чилича (3:6, 6:4, 6:2, 6:2).

Отметим, что за последние десять лет, с 2012 года, Надаль семь раз выходил в финал турнира и одерживал победы. На счету испанца 13 побед на «Ролан Гаррос».

Следить за финалом Рафаэль Надаль — Каспер Рууд можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Eurosport.

Теннис
Рафаэль Надаль
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