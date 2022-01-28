Надаль обыграл Берреттини в четырех сетах и вышел в финал Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Australian Open.

В полуфинале Надаль победил итальянца Маттео Берреттини в четырех сетах — 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

В финале Надаль встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 4) — Даниил Медведев (Россия, 2).

В случае победы в финале испанец выиграет 21-й турнир «Большого шлема» в карьере и установит новый рекорд. В данный момент испанец вместе с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем делит рекорд по количеству выигранных турниров «Большого шлема», все трое выиграли по 20 турниров. Отметим, что Надаль выигрывал Australian Open лишь один раз в карьере — в 2009 году он выиграл в финале у Роджера Федерера (7:5, 3:6, 7:6 (7:3), 3:6, 6:2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Маттео Берреттини (Италия, 7) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:3