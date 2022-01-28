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Сегодня, 09:34

Российская теннисистка Шнайдер выиграла юниорский Australian Open в парном разряде

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла юниорский Australian Open в парном разряде.

В финале Шнайдер в паре с американкой Клерви Нгуну обыграла Кайлу Кросс и Викторию Мбоко из Канады в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

17-летняя Шнайдер во второй раз в карьере выиграла юниорский турнир «Большого шлема» в женском парном разряде. В 2021 году она выиграла «Уимблдон» в паре с Кристиной Димитрук из Белоруссии.

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