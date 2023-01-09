Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:54

На Australian Open могут играть теннисисты с положительным тестом на коронавирус

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Организаторы Australian Open решили допускать всех теннисистов с коронавирусом при условии их хорошего самочувствия, сообщает The Age.

Обязательных требований по тестированию на коронавирус в турнире не будет. Спортсменам нужно лишь сообщить о результате теста.

«Мы разъяснили это игрокам, а также нашим сотрудникам. Мы просим при плохом самочувствии оставаться дома. Вероятно, будут игроки, которые будут выступать с коронавирусом», — заявил исполнительный директор Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейг Тайли.

Турнир пройдет с16 по 29 января.

Коронавирус
0
Читайте также
Овечкин ударно начал новый год, Криштиану — в Саудовской Аравии, Хабиб покидает ММА? Что случилось за выходные
«Пошел бы в Россию пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре
New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок
The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»
В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селехметьева и Аванесян вышли в полуфинал квалификации Australian Open-2023
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости