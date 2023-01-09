На Australian Open могут играть теннисисты с положительным тестом на коронавирус

Организаторы Australian Open решили допускать всех теннисистов с коронавирусом при условии их хорошего самочувствия, сообщает The Age.

Обязательных требований по тестированию на коронавирус в турнире не будет. Спортсменам нужно лишь сообщить о результате теста.

«Мы разъяснили это игрокам, а также нашим сотрудникам. Мы просим при плохом самочувствии оставаться дома. Вероятно, будут игроки, которые будут выступать с коронавирусом», — заявил исполнительный директор Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейг Тайли.

Турнир пройдет с16 по 29 января.