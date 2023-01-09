Селехметьева и Аванесян вышли в полуфинал квалификации Australian Open-2023
Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграла соотечественницу Виталию Дяченко в четвертьфинале квалификации Australian Open-2023 — 6:0, 6:2.
В полуфинале Селехметьева сыграет с победительницей матча между киприоткой Георгианой Сербан и американкой Энн Ли.
В другой полуфинальной встрече россиянка Элина Аванесян была сильнее австралийки Лизетт Кабреры — 6:2, 6:3.
За выход в финал квалификации турнира Australian Open-2023 Аванесян сыграет с американкой Софи Чанг.
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