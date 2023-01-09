Селехметьева и Аванесян вышли в полуфинал квалификации Australian Open-2023

Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграла соотечественницу Виталию Дяченко в четвертьфинале квалификации Australian Open-2023 — 6:0, 6:2.

В полуфинале Селехметьева сыграет с победительницей матча между киприоткой Георгианой Сербан и американкой Энн Ли.

В другой полуфинальной встрече россиянка Элина Аванесян была сильнее австралийки Лизетт Кабреры — 6:2, 6:3.

За выход в финал квалификации турнира Australian Open-2023 Аванесян сыграет с американкой Софи Чанг.