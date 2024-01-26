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Сегодня, 15:20

Медведев запросил повтор, чем позлил Зверева в полуфинале Australian Open

Виктория Кравченко
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев при 15:0 и 5:6 на подаче немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open попросил судью посмотреть повтор и проверить, попал ли мяч в линию. Арбитр подтвердила, что все верно.

«Он знает, что мяч попал, но снова занимается своим шоу», — отреагировал Зверев.

На данный момент счет в матче 2-1 в пользу немца.

Ранее итальянец Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича и стал первым финалистом турнира. Заключительный матч Australian Open состоится 28 января.

Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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