Медведев запросил повтор, чем позлил Зверева в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев при 15:0 и 5:6 на подаче немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open попросил судью посмотреть повтор и проверить, попал ли мяч в линию. Арбитр подтвердила, что все верно.

«Он знает, что мяч попал, но снова занимается своим шоу», — отреагировал Зверев.

На данный момент счет в матче 2-1 в пользу немца.

Ранее итальянец Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича и стал первым финалистом турнира. Заключительный матч Australian Open состоится 28 января.