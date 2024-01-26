Медведев выиграл третий сет на тай-брейке у Зверева в полуфинале Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл третий сет у немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open.

Третья партия завершилась на тай-брейке со счетом 7:6 (7:4) в пользу россиянина. Сет длился 1 час 3 минуты.

До этого два сета взял Зверев — 7:5, 6:3.

Ранее итальянец Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича и стал первым финалистом турнира. Заключительный матч Australian Open состоится 28 января.