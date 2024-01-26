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Медведев вышел в 6-й финал на турнирах «Большого шлема» — все на хардовом покрытии

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в пяти сетах обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Для третьей ракетки мира — это шестой выход в финал на турнирах «Большого шлема». Каждый раз Медведев оспаривал титул на хардовом покрытии — по три раза на Australian Open и US Open. Из пяти предыдущих попыток россиянина лишь одна оказалась удачной — финал US Open-2021.

Начиная с US Open-2019, на котором Медведев вышел в свой первый финал на турнирах «Большого шлема», россиянин имеет на своем счету наибольшее количество финалов ТБШ на харде среди мужчин.

Australian Open
Даниил Медведев
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