Зверев рассказал, что заболел перед матчем с Медведевым: «С ним невозможно играть, когда ты не готов на 100 процентов»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в полуфинале Australian Open.

Немец уступил в пяти сетах – 7:5, 6:3, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 3:6. Игра продолжалась 4 часа 22 минуты.

«К концу второго сета я начал терять энергию. Я уже не чувствовал себя таким свежим. Я немного приболел, после матча с Алькарасом у меня поднялась температура.

Небольшая потеря энергии в конце второго сета, а против Медведева невозможно играть, если ты физически не готов на 100 процентов. Потому что он буквально не дает тебе ничего. Он заставляет тебя бороться за каждое очко. Становится очень сложно, когда ты больше не можешь этого делать.

Очевидно, я был близок к победе в третьем и четвертом сете, но я уже не был тем игроком, каким был в первых двух. Я просто старался держаться», – приводит слова Зверева The Tennis Letter.

В финале Australian Open Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в воскресенье, 28 января.