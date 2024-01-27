Вторая ракетка мира Арина Соболенко и 16-й номер мирового рейтинга Чжэн Циньвэнь скрестят ракетки в финале Australian Open сегодня, 27 января. Начнется решающий матч в 11.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию женского финала Australian Open-2024.

В России нет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований и на платформе EurosportPlayer по платной подписке. Бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

21-летняя китайская теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости