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Сегодня, 10:30

Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: смотреть трансляцию финала Australian Open

Соболенко сыграет с Циньвэнь в финале Australian Open 27 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Вторая ракетка мира Арина Соболенко и 16-й номер мирового рейтинга Чжэн Циньвэнь скрестят ракетки в финале Australian Open сегодня, 27 января. Начнется решающий матч в 11.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию женского финала Australian Open-2024.

В России нет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований и на платформе EurosportPlayer по платной подписке. Бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

21-летняя китайская теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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