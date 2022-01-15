Медведев в преддверии Australian Open заявил, что может победить кого угодно

Россиянин Даниил Медведев в преддверии Australian Open рассказал о своей готовности, отметив, что может победить кого угодно.

«Я чувствую себя намного увереннее, чем в прошлом году, с точки зрения знания своей игры и того, на что я способен», — цитирует Медведева официальный сайт турнира. — У меня было много времени, чтобы подготовиться к Australian Open. Я готов физически и морально. Это самое главное, поэтому могу хорошо играть и побеждать кого угодно".

Напомним, что Медведев год назад проиграл в финале сербу Новаку Джоковичу, который может не сыграть на турнире в этом году из-за проблем с визой. В первом круге россиянин встретится со швейцарцем Генри Лааксоненом.

С 17 по 30 января в австралийском Мельбурне состоится Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2022 году.