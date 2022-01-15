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Ловрен поддержал Джоковича: «Не сдавайся, они еще не знают, что уже проигрывают 0:2»

Защитник «Зенита» Ловрен поддержал Новака Джоковича, которому грозит депортация из Австралии
Иван Торопцев
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Getty Images

Защитник «Зенита» Деян Ловрен выразил свою поддержку первой ракетке мира Новаку Джоковичу, которому грозит депортация из Австралии.

«Я выражаю свою поддержку Новаку. Не сдавайся, выдержи очередную пытку 21 века. Они еще не знают, что уже проигрывают со счетом 0:2», — написал у себя в Twitter Ловрен.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба. Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован еще тогда, однако суд 10 января отменил это решение.

Вчера, 14 января Хоук объявил о повторном аннулировании визы Джоковича. В ночь с 15 на 16 января по московскому времени состоится заседание Федерального суда, который должен будет вынести вердикт по поводу решения министра иммиграции Австралии повторно аннулировать визу серба.

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