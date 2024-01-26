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Сегодня, 16:53

Медведев снова оставил надпись на камере про сон после выхода в финал Australian Open

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters
Скриншот трансляции.
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

После игры третья ракетка мира снова оставил надпись про сон на объективе камеры.

«Недостаточно сна, да и все равно», — подписал Медведев.

Скриншот трансляции.

28 января в финале Australian Open-2024 Медведев сыграет с четвертой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Ранее Синнер победил в полуфинале Джоковича.

Медведев пошутил об окончании матча в 4 утра на Australian Open: «Теперь у меня есть суперспособность: спать когда хочу»

Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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