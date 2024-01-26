Медведев снова оставил надпись на камере про сон после выхода в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

После игры третья ракетка мира снова оставил надпись про сон на объективе камеры.

«Недостаточно сна, да и все равно», — подписал Медведев.

Скриншот трансляции.

28 января в финале Australian Open-2024 Медведев сыграет с четвертой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Ранее Синнер победил в полуфинале Джоковича.

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