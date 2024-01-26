Кафельников считает Синнера фаворитом в финале Australian Open против Медведева

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над немецким теннисистом Александром Зверевым (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3) в полуфинале Australian Open.

«Даниил проявил силу воли и характер. Он молодец! Многие в той ситуации, в которой оказался Медведев, бросили бы играть. Матч бы закончился в трех сетах. Как я ранее подчеркивал, у него есть определенный уровень, ниже которого он не опускается. Могут ли у Медведева возникнуть проблемы в финале из-за нагрузки в виде пяти сетов в полуфинале? Думаю, да. Матч получился тяжелым и изнурительным, пришлось выложиться не на сто процентов, а на сто пятьдесят. Поэтому в воскресном матче Синнер, безусловно, будет фаворитом», — сказал Кафельников «СЭ».

Медведев вышел в финал Australian Open третий раз в карьере и третий раз за последние четыре года.

В финале Australian Open-2024 Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч состоится в воскресенье, 28 января.