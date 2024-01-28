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Медведев: «С учетом 5-сетовых матчей на Australian Open и перелета, я слягу на неделю»

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое физическое состояние после Australian Open.

В Открытом чемпионате Австралии третья ракетка мира провел четыре 5-сетовых матча, включая финальный — против Янника Синнера (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).

«Уже завтра я улечу. Мое тело не очень хорошо переносит полеты. Не знаю, с чем это связано — давление или то, что я долго сижу. И завтра после перелета, с учетом [усталости после] матча, я слягу на неделю.

5-сетовые матчи — это тяжело для тела. Я бы сказал, что тяжелее всего было на следующий день после победы над Хуркачем, и после победу над Зверевым. Я думал, как я буду играть финал. Но мы с моим физиотерапевтом проделали огромную работу. Я был готов перед каждым матчем, но также был истощен после каждой игры», — сказал Медведев на пресс-конференции.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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