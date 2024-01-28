Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:45

Собкин о последствиях поражения Медведева от Синнера: «Надеюсь, Даниил еще возьмет крупные титулы в этом сезоне»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер России Борис Собкин в интервью «СЭ» похвалил Даниила Медведева за игру на Australian Open-2024.

— Медведев заслуживает слов похвалы за этот турнир, несмотря на обидное поражение в финале от Синнера?

— Безусловно. Он просто красавец. Молодчина. Это был тяжелый для него турнир, и, несмотря ни на что, он дошел до финала и был близок к тому, чтобы выиграть титул. Так что он заслуживает исключительно похвалы.

— Даниил стал первым теннисистом, кто проиграл в двух финалах на турнирах «Большого шлема», ведя 2-0 по сетам. Это не станет для него ударом?

— Не люблю прогнозировать или строить домыслы. Могу лишь сказать, что Даниил — сильный человек. Психологически и физически. Хотелось бы верить, что ничего страшного не произойдет и он еще возьмет крупные титулы в этом сезоне.

За выступления на Australian Open-2024 Медведев заработал 1,1 миллиона долларов.

Полностью интервью Бориса Собкина читайте на сайте «СЭ»

Australian Open
Борис Собкин
Даниил Медведев
0
Читайте также
18-летний боец ММА погиб в Кирове после спарринга
Биография Янника Синнера: жизнь и спортивная карьера соперника Медведева
Памятник актеру Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище
В Донецке ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми
Reuters сообщило о выходе сразу трех африканских стран из ЭКОВАС
ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени налоговой
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Собкин выбрал между Синнером и Алькарасом
Медведев: «С учетом 5-сетовых матчей на Australian Open и перелета, я слягу на неделю»
Медведев назвал причины поражения от Синнера в финале Australian Open
«Медведев — просто красавец. Он заслуживает исключительно похвалы». Собкин — об итогах финала AO
Медведев обошел Шарапову по сумме призовых за карьеру
Медведев установил антирекорд финалов «Большого шлема». У Даниила — второе поражение со счета 2:0
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «С учетом 5-сетовых матчей на Australian Open и перелета, я слягу на неделю»

Собкин выбрал между Синнером и Алькарасом

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости