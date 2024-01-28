Собкин о последствиях поражения Медведева от Синнера: «Надеюсь, Даниил еще возьмет крупные титулы в этом сезоне»

Заслуженный тренер России Борис Собкин в интервью «СЭ» похвалил Даниила Медведева за игру на Australian Open-2024.

— Медведев заслуживает слов похвалы за этот турнир, несмотря на обидное поражение в финале от Синнера?

— Безусловно. Он просто красавец. Молодчина. Это был тяжелый для него турнир, и, несмотря ни на что, он дошел до финала и был близок к тому, чтобы выиграть титул. Так что он заслуживает исключительно похвалы.

— Даниил стал первым теннисистом, кто проиграл в двух финалах на турнирах «Большого шлема», ведя 2-0 по сетам. Это не станет для него ударом?

— Не люблю прогнозировать или строить домыслы. Могу лишь сказать, что Даниил — сильный человек. Психологически и физически. Хотелось бы верить, что ничего страшного не произойдет и он еще возьмет крупные титулы в этом сезоне.

За выступления на Australian Open-2024 Медведев заработал 1,1 миллиона долларов.

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