Медведев: «Устаю, но бьюсь, как могу»

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в полуфинал Australian Open рассказал, что переживает о накопленной усталости.

«Может, дело в метаболизме и генетике. Не знаю. Знаю, что устаю. Бьюсь, как могу. Мы с командой работаем, чтобы я был готов. Все же пашут. Я лет с 22-23, когда решил более профессионально подходить к делу, стал делать определенные вещи с командой. Если бы не делал этого, то сегодня после трех сетов я бы уже был все. Может, даже пришлось бы сняться с матча», — сказал россиянин на пресс-конференции.

В четвертьфинале 27-летний россиянин обыграл поляка Хуберта Хуркача (7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4). Встреча длилась 4 часа 3 минуты. После выхода в полуфинал турнира Медведев оставил оригинальное послание на камере.