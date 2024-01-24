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Сегодня, 12:05

Медведев оставил послание на камере после выхода в полуфинал Australian Open: «Просто хочу поспать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев оставил оригинальное послание на камере после выхода в полуфинал Australian Open.

«Просто хочу поспать сейчас», — написал Медведев и оставил автограф.

Послание Даниила Медведева на камере.
Фото Скриншот трансляции

В четвертьфинале 27-летний россиянин обыграл поляка Хуберта Хуркача (7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4). В полуфинале Медведев сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
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