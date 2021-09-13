Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем занимался перед финалом US Open против серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

«Есть ли сейчас место для чего-то еще, кроме радости? Для меня теннис — работа. Все остальное мне помогает отключаться от переживаний. Утром перед матчем я посмотрел гонку «Формулы-1». Там была нереальная авария Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Потом посмотрел матч «Лидс» — «Ливерпуль».

Мне нравится расслабляться. Так я поддерживаю связь с друзьями. Мы обсуждаем игру, футбол, составы. Это делает жизнь проще.

Нет такого, что если я не выиграю двадцать «Больших шлемов», то моя жизнь будет неудавшейся. Не расстроюсь из-за того, что я ничего не добился в жизни. Я отношусь к этому как к работе. И стараюсь делать ее изо всех сил", — приводит слова Медведева Eurosport.

Победа на US Open стала первой в карьере Медведева в турнире «Большого шлема». Это его 13-й титул ATP в карьере.