Тренер Медведева рассказал о тактике на финал US Open против Джоковича

Жиль Сервара, главный тренер российского теннисиста Даниила Медведева, прокомментировал его победу над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4).

«После финала в Австралии у нас было ощущение, что Даниил провел его без огня, который делает игру мощнее, особенно против такого соперника, как Новак. Это нужно было изменить, чтобы провести этот финал на другом уровне.

Вчера и сегодня у нас было ощущение, что он готов бороться на высоком уроне. Это вопрос настроя и заряженности. А по игре у нас было несколько стратегий. Иногда побольше играть через середину, чтобы не открывать углы. И так далее.

Конечно, это все легко говорить. Но нужно еще и играть на максимуме, качественно выполнять удары и быть готовым менять стратегию, так как Новак всегда адаптируется. Нужно чувствовать тот момент, когда требуются перемены.

У Даниила было несколько заготовок на разные ситуации. Конечно, хорошая подача была очень важна. Он сегодня отлично подавал. Может быть, не в конце матча, когда давление навалилось, но это уже совсем другое.

В конце был очень сложный момент. Он потом мне сказал, что у него от напряжения начало сводить ноги. Тут уже начинается новый матч. Когда упускаешь один брейк, появляются сомнения, нужно искать в себе ресурсы, чтобы подавать намного лучше", — приводит слова Жиля пресс-служба турнира.

Для Медведева это 13-й титул ATP в карьере. Он стал пятым игроком, который обыграл Джоковича в финале турнира «Большого шлема».