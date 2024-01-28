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Сегодня, 15:39

Медведев проиграл все три финала Australian Open в карьере

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open со счетом 3-2 (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Встреча продолжалась 3 часа 46 минут.

Медведев проиграл третий финал на Открытом чемпионате Австралии. Ранее россиянин уступил Новаку Джоковичу в 2021 году (5:7, 2:6, 2:6) и Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).

Для Синнера трофей стал первым на турнирах «Большого шлема» в карьере. Ранее итальянец никогда не выходил в финал.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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