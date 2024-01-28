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Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open. Россиянин упустил преимущество в два сета

Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open-2024
Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 46 минут.

Для 22-летнего Синнера это первая победа в турнирах «Большого шлема».

Российский теннисист 11 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Синнера 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

Даниил Медведев и&nbsp;Янник Синнер. Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open. Онлайн-трансляция матча

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
36
102
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