Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open. Россиянин упустил преимущество в два сета

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 46 минут.

Для 22-летнего Синнера это первая победа в турнирах «Большого шлема».

Российский теннисист 11 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Синнера 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3