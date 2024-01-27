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Даниил Медведев: статистика и результаты финалов турниров «Большого шлема»

Медведев в шестой раз сыграет в финале турниров «Большого шлема»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото AFP

Третья ракетка мира из России Даниил Медведев ранее пять раз выходил в финал турниров «Большого шлема». «СЭ» вспоминает все решающие игры российского теннисиста, в которых он одержал только одну победу.

Статистика и результаты финалов турниров «Большого шлема» Даниила Медведева

  • 8 сентября 2019 года. US Open-2019. Даниил Медведев — Рафаэль Надаль (Испания) — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
  • 21 февраля 2021 года. Australian Open-2021. Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев — 7:5, 6:2, 6:2.
  • 12 сентября 2021 года. US Open-2021. Даниил Медведев — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 6:4, 6:4.
  • 30 января 2022 года. Рафаэль Надаль (Испания) — Даниил Медведев — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
  • 10 сентября 2023 года. US Open-2023. Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

28 января в Мельбурне на корте «Род Лэйвер Арена» Медведев сыграет против итальянского теннисиста Янника Синнера в финале Australian Open-2024. Встреча начнется в 11.30 по московскому времени. Для Медведева это будет шестой финал турниров «Большого шлема».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию финала Открытого чемпионата Австралии. Видеотрансляции турниров «Большого шлема» официально не показываются в России.

Теннис
Даниил Медведев
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