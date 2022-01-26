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Сегодня, 16:28

Медведев совершил невероятный камбэк и победил Оже-Альяссима в четвертьфинале Australian Open

Медведев победил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Australian Open
Роман Шишов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open победил Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

Второй ракетке мира удалось отыграться со счета 0:2. В третьем сете Медведев смог победить на тай-брейке, а затем совершить победный камбэк.

Добавим, что Оже-Альяссим в пятом сете взял медицинскую паузу. К нему вышел врач, которому он указал на голеностоп правой ноги. Кроме того, в четвертом сете Медведев пожаловался судье на работу оператора-режиссера, назвав его идиотом.

Встреча продолжалась 4 часа 42 минуты.

За выход в финал россиянин поборется с греком Стефаносом Циципасом, который победил итальянца Янника Синнера (6:3, 6:4, 6:2). Эта игра пройдет 28 января.

25-летний Медведев является последним представителем России на Открытом чемпионате Австралии-2022 в одиночном разряде.

В прошлом году он дошел до финала Australian Open, где проиграл сербу Новаку Джоковичу. Последний не принимает участия в турнире в этом году из-за визового скандала вследствие медотвода от вакцинации.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4

Даниил Медведев
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