Australian Open: Медведев сыграет с Оже-Альяссимом и другие матчи. Расписание 26 января

Расписание десятого игрового дня Australian Open.

Основной турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису стартовал 17 января и завершится 30 января.

Игры Australian Open проходят в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд турнира составляет 54 000 000 долларов.

26 января состоятся четвертьфинальные матчи. Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Россию на этой стадии в одиночном разряде представляет Даниил Медведев. Он сыграет свой четвертьфинальный матч против канадца Феликса Оже-Альяссима. Начало — не ранее 11.30.

Australian Open-2022. 1/4 финала. 26 января

Женщины. Одиночный разряд

03.00. Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Ализе Корне (Франция)

05.00. Ига Свентек (Польша, 7) — Кайя Канепи (Эстония)

Мужины. Одиночный разряд

07.00. Янник Синнер (Италия, 11) — Стефанос Циципас (Греция, 4)

11.30. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Даниил Медведев (Россия, 2)