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Australian Open: Медведев сыграет с Оже-Альяссимом и другие матчи. Расписание 26 января

Расписание матчей Australian Open 26 января
Галина Глазко
Даниил Медведев.
Фото AFP

Расписание десятого игрового дня Australian Open.

Основной турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису стартовал 17 января и завершится 30 января.

Игры Australian Open проходят в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд турнира составляет 54 000 000 долларов.

Australian Open. Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне

26 января состоятся четвертьфинальные матчи. Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Россию на этой стадии в одиночном разряде представляет Даниил Медведев. Он сыграет свой четвертьфинальный матч против канадца Феликса Оже-Альяссима. Начало — не ранее 11.30.

Australian Open-2022. 1/4 финала. 26 января

Женщины. Одиночный разряд

03.00. Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Ализе Корне (Франция)

05.00. Ига Свентек (Польша, 7) — Кайя Канепи (Эстония)

Мужины. Одиночный разряд

07.00. Янник Синнер (Италия, 11) — Стефанос Циципас (Греция, 4)

11.30. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Даниил Медведев (Россия, 2)

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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