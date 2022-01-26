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Сегодня, 15:40

«Каким тупицей нужно быть, чтобы так делать? Идиот». Медведев разозлился на работника стадиона в Мельбурне

Медведев раскритиковал работу оператора-режиссера в Мельбурне
Роман Шишов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, играющий с французом Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Australian Open, в четвертом сете пожаловался судье на работу оператора-режиссера.

Медведев указал на то, на больших экранах на Арене Рода Лэйвера перед приемом ему показывают крупный план лица соперника.

«Каким тупицей нужно быть, чтобы так делать? Идиот. Нужно совсем мозгов не иметь. Невероятно», — сказал при этом Медведев.

Комментаторы трансляции также заметили, что Медведева отвлекает экран, на котором все время при подаче меняют картинку на крупные планы французского теннисиста.

Напомним, что Медведев смог отыграться со счета 0:2. Идет пятый сет.

Australian Open
Даниил Медведев
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