Семак рассказал, почему «Зенит» не смог победить в матче с «Аль-Фатехом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный матч с «Аль-Фатехом» на сборах в Абу-Даби — 1:1.

«Не смогли забить больше, а после одной ошибки пропустили мяч. Что касается реализации и количества голевых моментов... В первом тайме их было мало — только в концовке второго начали появляться хорошие моменты, в которых мы могли забить. Бардачев хорошо бил со стандарта, были и другие моменты. К сожалению, не забили. Нам не хватает свежести, что естественно, поэтому реализация пока хромает», — сказал Семак пресс-службе «Зенита».

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