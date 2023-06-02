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Гауфф — о Мирре Андреевой: «С ней надо играть как с взрослой и сильной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о 16-летней россиянке Мирре Андреевой, с которой сыграет в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Наблюдала за ней последние пару недель, у нее хорошо получается. Мы с ней тренировались, это была хорошая тренировка. Она — великолепный игрок. О нашем матче я пока не думала, мы с командой что-нибудь придумаем. Она молода, но для меня возраст не показатель. С ней надо играть как с взрослой и сильной. Я постараюсь сыграть как можно лучше против нее», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Также американка заявила, что на корте возраст не имеет значения.

«В ее годы я не думала на корте о том, сколько мне лет, и уверена, она тоже не думает. И сомневаюсь, что мои соперницы задумывались об этом. На корте возраст не имеет значения. Возможно, где-то опыт может сказаться, но сомневаюсь, если учесть ее уровень. Она хорошо знает игру, доказала, что не зря здесь оказалась, доказала своими результатами ранее. На корте смотришь не на возраст, а на форхенд, бэкхенд, подачу», — сказала Гауфф.

Андреева стала первой с 2009 года спортсменкой моложе 17 лет, вышедшей в третий круг «Ролан Гаррос». До нее в возрасте до 17 лет до этого этапа доходили россиянка Анна Курникова (1997, 1998), Ива Майоли (1993, 1994), Мартина Хингис (1995-1997), Серена Уильямс (1998), Сесиль Каратанчева (2005) и Мишель Ларшер де Бриту (2009).

Мирра Андреева. Мирра Андреева вынесла еще одну соперницу в Париже! Она творит чудеса в 16 лет

Теннис
Roland Garros
Кори Гауфф
Мирра Андреева
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